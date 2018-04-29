Федор Емельяненко победил Фрэнка Мира на турнире Bellator в США

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко победил представителя США Фрэнка Мира в первом раунде турнира за пояс Bellator в тяжелом весе в США. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру.

Россиянин одолел противника в первом раунде, завершив бой техническим нокаутом на 48-й секунде.

Для 41-летнего Емельяненко эта победа стала 37-й в карьере при пяти поражениях. В полуфинале Гран-при Bellator Емельяненко встретится с американцем Чейлом Сонненом.

Накануне боя российским бойцом заинтересовались представители ФБР. Как сообщает The Telegraph, оперативники приезжали в чикагский отель, где разместилась российская делегация, и общались с Емельяненко. Причины визита агентов бюро пока неизвестны, однако издание предположило, что Федора допрашивали в связи с расследованием бюро дела адвоката Майкла Коэна, который являлся исполнительным директором Affliction Entertainment, проводившим бои смешанного стиля с июля 2008-го по июль 2009 года. Россиянин провел под эгидой промоушена два поединка.

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