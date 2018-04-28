Емельяненко привлек внимание ФБР

Представители Федерального бюро расследований (ФБР) встретились с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Федором Емельяненко, которому 29 апреля в Чикаго предстоит провести поединок против американца Фрэнка Мира. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, представители ФБР приезжали в чикагский отель, где разместилась российская делегация, и общались с Емельяненко. Причины визита агентов бюро пока неизвестны.

По версии издания, возможно, Емельяненко допрашивали в связи с расследованием бюро дела адвоката Майкла Коэна, который являлся исполнительным директором Affliction Entertainment, проводившим бои смешанного стиля с июля 2008-го по июль 2009 года. Россиянин провел под эгидой промоушена два поединка.

Бой Мира и Емельяненко пройдет в рамках четвертьфинала Гран-при Bellator в тяжелом весе. Последний поединок россиянин провел 24 июля, уступив американцу Мэтту Митриону. Всего в активе 41-летнего Емельяненко 41 бой — 36 побед и 5 поражений.

38-летний Мир провел 29 поединков, в которых 18 раз одержал победу 11 раз проиграл. Последний бой американец провел в 2016 году и был нокаутирован.

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