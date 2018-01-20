Емельяненко отказался думать о миллионах

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко выразил мнение относительно заработка в профессиональном спорте. Его слова приводят в YouTube-аккаунте Fight Hub TV.

Спортсмен посчитал, что необходимо заботиться не только о заработке. «Я не стою 100 миллионов. Зачем думать о том, чего нет и не могло быть. Те деньги, которые у меня есть, я заработал тяжелым трудом»,— отметил он.

На вопрос об ирландском бойце MMA Коноре Макгрегоре, который, заработав крупную сумму денег, перестал защищать титул, Емельяненко ответил: «Это нужно прописывать в контракте. Сторона должна предусмотреть подобный момент. А вообще, деньги — далеко не самое важное. Важно, останешься ли ты человеком при этих деньгах».

Последний поединок Емельяненко провел 24 июля, проиграв американцу Мэтту Митриону техническим нокаутом в первом раунде. В следующий раз россиянин встретится с Фрэнком Миром в рамках четвертьфинала Гран-при Bellator в тяжелом весе. Всего 41-летний Емельяненко провел 41 бой, одержал 36 побед и потерпел 5 поражений.

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