Емельяненко поучаствует в супертурнире

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко в 2018 году примет участие в турнире Гран-при за чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе. Об этом сообщает портал MMA Junkie.

В соревновании поучаствуют трое американских тяжеловесов — экс-чемпион UFC Фрэнк Мир, Мэтт Митрион и Рой Нельсон, а также бойцы полутяжелого веса Райан Бейдер, Куинтон Джексон, Мухаммед Лаваль и Чейл Соннен.

«Это будет знаковое событие для нас. Мы сведем знаковых бойцов друг с другом, и победитель станет чемпионом в тяжелом весе. Бои, которые мы организуем, — это то, что хотят увидеть болельщики. Поверьте, вас ждет интересный турнир», — заявил президент Bellator Скотт Кокер.

Составы пар-участников пока не определены. Турнир пройдет в 2018 году, финальный чемпионский бой — в декабре. Все семь поединков турнира состоятся на различных мероприятиях.

24 июля в дебютном бою Bellator 41-летний Емельяненко проиграл техническим нокаутом в первом раунде американцу Митриону. Всего российский спортсмен провел 41 бой, одержал 36 побед и потерпел пять поражений.