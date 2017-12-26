Американец рассказал об угрозах после поста с нокаутированным Емельяненко

Американский боец смешанного стиля (ММА) Мэтт Митрион получает угрозы в адрес своих детей после поста с нокаутированным россиянином Федором Емельяненко. Слова американца приводит MMABoxing.

«Я очень уважаю Федора. На самом деле, этот пост выложил человек, занимающийся моими социальными сетями. Я хотел удалить его, но когда увидел все эти сообщения о том, что моя семилетняя дочь — шл*ха и мои дети будут убиты, я решил оставить его. Идите к черту. Теперь я ничего не удалю», — сказал Митрион. Однако пост все же был убран из его Instagram.

25 декабря в аккаунте Митриона появилась запись, в которой он поздравил американцев с Рождеством фотографией с нокаутированным Емельяненко. «С Рождеством, Америка. Это мой тебе подарок», — говорилось в подписи.

Митрион нокаутировал Емельяненко в первом раунде 24 июля в рамках турнира Bellator. Поединок прошел в американском Сан-Хосе.

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