Американцев поздравили с Рождеством фотографией нокаутированного Емельяненко

Американский боец смешанного стиля (ММА) Мэтт Митрион поздравил соотечественников с Рождеством фотографией нокаутированного россиянина Федора Емельяненко. Фото опубликовано на странице американца в Instagram.

«С Рождеством, Америка. Это мой тебе подарок», — подписал изображение Митрион. Позже он назвал изображение шуткой, так как бой был ничего не значащим.

24 июля Емельяненко проиграл Митриону техническим нокаутом в первом раунде. Всего 41-летний россиянин провел 41 бой, одержал 36 побед и потерпел 5 поражений.

Следующий бой Емельяненко проведет против американца Фрэнка Мира. Поединок пройдет в четвертьфинале Гран-при Bellator в тяжелом весе. Соперники встретятся в апреле в Роузмонте (штат Иллинойс, США).

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