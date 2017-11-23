Мир оценил свои шансы на победу над Емельяненко

Американский боец смешанного стиля Фрэнк Мир считает, что у него будут хорошие шансы на победу над россиянином Федором Емельяненко. Слова спортсмена приводит ТАСС.

«Я пристально следил за ММА в последнее время, потому что работал комментатором. Что касается Федора, то я хотел и рад встретиться с ним, поскольку за него говорят его достижения. Как и всегда, я чувствую, что у меня есть большие шансы на победу», — сказал Мир.

Бой Емельяненко — Мир пройдет в четвертьфинале Гран-при Bellator в тяжелом весе. Поединок состоится в апреле в Роузмонте (штат Иллинойс, США).

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнк Мир проиграл последние два боя в карьере. Всего на счету 38-летнего уроженца Лас-Вегаса 18 побед (14 досрочно) и 11 поражений.

24 июля 41-летний Емельяненко проиграл техническим нокаутом в первом раунде американцу Мэтту Митриону. Всего российский спортсмен провел 41 бой, одержал 36 побед и потерпел пять поражений.