Федор Емельяненко узнал имя следующего соперника

Новым соперником российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко станет американец, бывший победитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнк Мир. Об этом сообщает BJPenn.

Бой пройдет в рамках четвертьфинала Гран-при Bellator в тяжелом весе. Планируется, что поединок состоится в апреле 2018 года. Мир прокомментировал информацию о бое с россиянином. «Мне позвонили с предложением, и я принял его. Мне сказали, что я буду драться с Федором Емельяненко. Надеюсь, это произойдет в апреле 2018 года. Это грандиозное событие. Думая об этом, я даже не мог заснуть», — сказал он.

Мир проиграл последние два боя в карьере. Всего на счету 38-летнего уроженца Лас-Вегаса 18 побед (14 досрочно) и 11 поражений.

24 июля 41-летний Емельяненко проиграл техническим нокаутом в первом раунде американцу Митриону. Всего российский спортсмен провел 41 бой, одержал 36 побед и потерпел пять поражений.