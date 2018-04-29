Емельяненко обрадовался после победы над Миром

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился с журналистами впечатлениями о победном бое против американца Фрэнка Мира в Гран-При турнира Bellator. Слова 41-летнего россиянина передает ТАСС.
«Чувствую большую радость, слава богу, что удалось победить», — заявил Емельяненко, еще не покинув октагон. На вопрос журналиста о повреждениях российский боец ответил, что не получил от американца серьезных повреждений.
«Вроде, ничего серьезного не получил, но он меня зацепил немножко», — заключил Емельяненко.
Россиянин одержал победу на 48-й секунде поединка посредством технического нокаута. Победа в четвертьфинале Гран-при Bellator стала для 41-летнего российского бойца 37-й в карьере. В полуфинале Гран-при Bellator Емельяненко встретится с другим представителем США — Чейлом Сонненом.