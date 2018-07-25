Американец поведал о страхе перед боем с Емельяненко

Американский боец смешанного стиля (MMA) Чейл Соннен поделился мнением о своем сопернике в полуфинале гран-при Bellator — россиянине Федоре Емельяненко. Об этом боец рассказал в интервью с журналистом Люком Томасом в эфире радио Sirius XM, запись которого доступна на YouTube-канале Томаса.

«Есть одна вещь, за которую я уважаю Емельняненко и даже боюсь — это его скорость. Кроме того, у него есть мощь. Соединяем два этих качества и получаем проблему. В частности, это стало проблемой для Фрэнка Мира (соперника Емельяненко по четвертьфиналу турнира, — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал 41-летний американец.

Соннен и Емельяненко сойдутся в бою за выход в финал гран-при Bellator в тяжелом весе 13 октября в Нью Йорке. Турнир проводится по системе плей-офф. Победитель гран-при получит титул чемпиона в тяжелом весе. Для Соннена четвертьфинал закончился победой над соотечественником Куинтоном Джексоном. Емельяненко в первом раунде отправил в нокаут Фрэнка Мира.

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