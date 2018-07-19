Объявлена дата следующего боя Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко проведет бой с американцем Челом Сонненом в рамках Гран-при турнира Bellator 13 октября в Нью-Йорке, сообщает портал MMA FIghting.

Бойцы поспорят за выход в финал турнира. В параллельном полуфинале столкнуться два американца: Райан Бэдер и Мэтт Митрион.

29 апреля Емельяненко победил американца Фрэнка Мира в четвертьфинале гран-при. Россиянин праздновал победу техническим нокаутом в первом раунде. После этого стало известно, что его следующим соперником станет Соннен.

Гран-при Bellator проводится по системе плей-офф. Победитель турнира получит титул чемпиона в тяжелом весе. Для Соннена четвертьфинал закончился победой над соотечественником Куинтоном Джексоном.

Для Емельяненко последняя победа стала 37-й в карьере при пяти поражениях. В активе Соннена 30 побед и 15 поражений.

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