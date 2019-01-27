Американец нокаутировал Емельяненко за 34 секунды

Поединок российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко и американца Райана Бэйдера закончился нокаутом россиянина. Видео боя опубликовано в Twitter-аккаунте организатора турнира Bellator.

Схватка продлилась 34 секунды. Бэйдер отправил Емельяненко в нокаут одним ударом и стал чемпионом Belltor в тяжелом весе. Ранее он завоевал титул в полутяжелом весе и стал первым чемпионом Bellator в двух весовых категориях одновременно.

26 января стала известна сумма гонорара бойцов за участие в финале Гран-при. 42-летний Емельяненко гарантированно получит 300 тысяч долларов без бонуса за победу, Бэйдер заработает вдвое меньше.

Бой между Бэйдером и Емельяненко прошел в Инглвуде, штат Калифорния, в ночь на 27 января по московскому времени.

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