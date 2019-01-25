Емельяненко рассказал о карьере без UFC и вспомнил о человеческих отношениях

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко заявил, что не жалеет о том, что не выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Видео с общением спортсмена с журналистами опубликовано в YouTube-аккаунте MMAFightingonSBN.

42-летний Емельяненко отметил, что вокруг UFC слишком много ажиотажа. В то время как в Bellator, где на данный момент выступает спортсмен, сильные бойцы и располагающее руководство.

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«Ценю человеческие отношения и обязательства перед партнерами, чего в общении с руководством UFC я не увидел», — подчеркнул россиянин.

С 2008 по 2009 год Емельяненко выступал в Affliction. Промоушен провел два события, после чего организаторы отказались от дальнейших планов. Часть бойцов Affliction перешли в UFC. У менеджера Емельяненко также были переговоры с главой UFC Дэйной Уайтом, которые зашли в тупик. Емельяненко в итоге присоединился к Strikeforce.

С 2017 года Емельяненко выступает в Bellator. Россиянин пробился в финал Гран-при организации среди тяжеловесов. 26 января он выйдет в октагон против американца Райана Бэйдера.

В активе российского бойца 38 побед при пяти поражениях. С 2003 по 2007 год Емельяненко был чемпионом японской организации Pride.

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