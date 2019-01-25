Емельяненко призвал Макгрегора следить за языком

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко дал совет ирландскому коллеге Конору Макгрегору. Слова спортсмена приводит ТАСС.
Емельяненко признался, что ему не нравится поведение Макгрегора. «Ему (Макгрегору — прим. «Ленты.ру») нужно следить за своим языком прежде всего», — подчеркнул россиянин. Также он высказался о соотечественнике Хабибе Нурмагомедове, которого описал как «культурного, положительного бойца». В то же время Емельяненко заметил, что практически не знает чемпиона UFC как личность.
Российский боец 24 января рассказал, что поведение Нурмагомедова после титульного поединка в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата против Макгрегора произвело на него тяжелое впечатление. Он впервые заговорил об инциденте после боя, когда Нурмагомедов набросился на спарринг-партнера Макгрегора.
Самому Емельяненко предстоит бой за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Соперник россиянина — американец Райан Бэйдер. Бой пройдет в Лас-Вегасе 26 января.