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11:06, 6 июля 2026Культура

Бабкина раскритиковала молодежь фразой «накачали губы выше носа»

Певица Надежда Бабкина призвала молодых людей никому не подражать
Ольга Коровина

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина дала совет молодому поколению. Ее слова приводит Telegram-канал «Светский хроник».

По словам исполнительницы, молодежи не стоит никому подражать и «выпендриваться». Певица подчеркнула, что нужно быть собой, ставить цели и задачи и делать все для их достижения.

«А то все на одно лицо. Накачали губы выше носа и все остальное», — пожаловалась Бабкина.

Ранее Надежда Бабкина заявила, что не доверяет гадалкам, однако пользуется услугами нумеролога. Она призналась, что общается с астрологами и нумерологами, которые «заканчивали серьезные вузы». По ее словам, полученные прогнозы всегда сбывались, поскольку цифры имеют огромное воздействие «на ментальную, психологическую и физическую сферы».

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