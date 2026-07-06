Бабкина раскритиковала молодежь фразой «накачали губы выше носа»

Певица Надежда Бабкина призвала молодых людей никому не подражать

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина дала совет молодому поколению. Ее слова приводит Telegram-канал «Светский хроник».

По словам исполнительницы, молодежи не стоит никому подражать и «выпендриваться». Певица подчеркнула, что нужно быть собой, ставить цели и задачи и делать все для их достижения.

«А то все на одно лицо. Накачали губы выше носа и все остальное», — пожаловалась Бабкина.

Ранее Надежда Бабкина заявила, что не доверяет гадалкам, однако пользуется услугами нумеролога. Она призналась, что общается с астрологами и нумерологами, которые «заканчивали серьезные вузы». По ее словам, полученные прогнозы всегда сбывались, поскольку цифры имеют огромное воздействие «на ментальную, психологическую и физическую сферы».