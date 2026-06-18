Бабкина раскритиковала гадалок и заявила о вере в нумерологию

Певица Надежда Бабкина призналась, что верит в нумерологию и астрологию

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина заявила, что не доверяет гадалкам, однако пользуется услугами нумеролога. Ее комментарий передает Общественная служба новостей.

Исполнительница призналась, что никогда не обращалась к гадалкам, однако часто консультируется с подругой, которая занимается нумерологией. По ее словам, полученные прогнозы всегда сбывались, поскольку цифры имеют огромное воздействие «на ментальную, психологическую и физическую сферы».

«Понимаете, я общаюсь с астрологами и нумерологами, которые заканчивали серьезные вузы. Поверьте, они профессионалы своего дела», — уточнила Бабкина.

Ранее народная артистка России Анита Цой заявила, что верит в существование сверхспособностей. Певица подчеркнула, что некоторые люди обладают даром исцеления и способны взаимодействовать с потусторонним миром. Она добавила, что однажды лично столкнулась с таким человеком — Катей Лель.