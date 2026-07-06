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10:56, 6 июля 2026Россия

Генерал-майор рассказал о новой тактике атак ВСУ на Россию

Генерал-майор Попов: ВСУ могут использовать для укрытия пусковых установок промзоны
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Планируя атаки на территорию России, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночное или предрассветное время доставляют пусковые установки как можно ближе к линии боевого соприкосновения. О тактике украинских военных рассказал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru

По его словам, при этом имеются два-три резервные точки пуска. В результате атака производится с самой удобной позиции. «Они могут использовать для размещения пусковых установок какие-то особенные укрытия, где затруднено их обнаружение. Это может быть промзона, территория, где недавно прошли боевые действия, было большое задымление», — пояснил Попов.

Генерал-майор добавил, что все необходимые для запуска расчеты выполняют специалисты из Великобритании, Германии, Франции и других западных стран.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что атакам ВСУ на Россию следует противопоставить более эффективные средства противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, налеты на Москву стали умнее, мощнее и злее.

По данным Минобороны России, в ночь на 6 июля средства ПВО сбили над регионами 519 беспилотников. Под удар попали 22 российских субъекта.

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