Военный назвал способ противостоять новой тактике атак ВСУ на Москву

Военный эксперт Дандыкин: Атакам ВСУ следует противопоставить более эффективные ПВО

Атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) следует противопоставить более эффективные средства противовоздушной обороны (ПВО), заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что беспилотники ВСУ в подавляющем большинстве сбиваются.

Российский военный корреспондент Александр Коц ранее заявил, что атаки ВСУ на Москву стали умнее, мощнее и злее. По его словам, раньше Украина выпускала в сторону Москвы летательные аппараты с небольшой боевой частью. Теперь же российским средствам ПВО приходится сталкиваться с новой тактикой противника.

«Более эффективные средства противовоздушной обороны. В принципе, сколько их проходило, они в подавляющем большинстве сбиваются. Это ясно, что они используют искусственный интеллект и Starlink, идут новые разработки беспилотников и, может быть, более мощный заряд. Средства такие разрабатываются постоянно, идет соревнование», — сказал Дандыкин.

Эксперт подчеркнул, что Россия тоже наносит удары, используя беспилотники «Герань», которые достаточно сложно сбивать.

Так что тут двустороннее такое соревнование. Только за их спиной стоит практически весь Запад, включая Америку, а мы сами Василий Дандыкин капитан первого ранга запаса

«Главное, чтобы все это было скоординировано. Чтобы, когда беспилотник летел, это знали, и это не было бы неожиданностью. Они достаточно долго летят, это не "Кинжалы" и не "Цирконы". Если на Москву летит орава, доходит небольшая часть. Они сбиваются над смоленщиной, брянщиной и так далее. Это очевидно, не все там летят конкретно в эти регионы. До Москвы долетают, до Подмосковья, здесь уже работает противовоздушная оборона, она совершенствуется», — добавил Дандыкин.

ВСУ совершили один из массовых налетов дронов на Москву 18 июня — атака на столицу стала самой крупной за два года. Мэр города Сергей Собянин сообщал, что системы ПВО сбили 194 беспилотника. Кроме того, ВСУ ударили по Московской области, в результате чего в регионе пострадали 17 человек.