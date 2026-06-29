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16:12, 29 июня 2026Россия

Названа новая тактика ударов ВСУ по Москве

Военкор Коц заявил, что атаки ВСУ на Москву стали умнее, мощнее и злее
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву стали умнее, мощнее и злее. Об этом заявил российский военный корреспондент Алексанрдр Коц.

По словам журналиста, раньше Украина выпускала в сторону Москвы летательные аппараты с небольшой боевой частью, руководствуясь принципом «долетит — хорошо, не долетит — и ладно». Коц назвал их тихоходными. Теперь же, как отметил военкор, российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) приходится сталкиваться с новой тактикой противника.

Беспилотники, идущие на столичный регион, перешли на комбинированную навигацию — их не глушанешь одним движением. Они меняют высоту, траекторию. Заходят сложными комбинациями

Александр Коц

Коц описал тактику украинских войск словами «сосредоточить удар в одной точке». «Не размазать по карте, а собрать в кулак», — отметил он.

ВСУ совершили один из массовых налетов дронов на Москву 18 июня — атака на столицу стала самой крупной за два года. Мэр города Сергей Собянин сообщал, что системы ПВО сбили 194 беспилотника. Кроме того, ВСУ ударили по Московской области, в результате чего в регионе пострадали 17 человек.

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