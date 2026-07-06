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11:10, 6 июля 2026Путешествия

В Индонезии разработают платежный сервис для российских туристов

Россияне смогут расплачиваться в Индонезии без использования криптовалюты
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Wonderful Nature / Shutterstock / Fotodom

В Индонезии разработают платежный сервис для российских туристов, благодаря которому они смогут расплачиваться в стране без использования криптовалюты. Об этом пишет издание Narasipos.

Уточняется, что индонезийская компания PT Manna Indonesia Group разработала систему трансграничных платежей, которая должна упростить расчеты для российских туристов в Индонезии, а для индонезийцев — в России. Проект был представлен на бизнес-форуме Россия — АСЕАН в Казани.

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Так, россияне смогут использовать приложение LinkAja для оплат внутри страны Азии. «Раньше российским туристам приходилось сначала покупать криптоактивы, а затем обменивать их на рупии. Теперь они смогут напрямую выводить средства и совершать платежи в Индонезии без покупки и обмена криптовалюты», — пояснила основатель и генеральный директор компании Ханзела Калиста.

Ранее россиянам дали советы по оплате покупок за границей. Так, например, в Таиланде соотечественники могут использовать национальный QR-код Thai QR в приложении «Сбербанк Онлайн» — оно сразу переводит баты в рубли и позволяет совершить покупку.

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