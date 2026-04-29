13:42, 29 апреля 2026Путешествия

Россиянам дали советы по оплате покупок за границей

Зарина Дзагоева
Фото: Andriiii / Shutterstock / Fotodom  

Российским туристам дали советы по безналичной оплате покупок за границей. Об этом написала Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

Так, в Таиланде соотечественники могут использовать национальный QR-код Thai QR в приложении «Сбербанк Онлайн» — оно сразу переводит баты в рубли и позволяет совершить покупку. Такой способ доступен в шести миллионах кафе, магазинов и других мест в курортной стране.

В Турции россиянам посоветовали расплачиваться через Систему быстрых платежей (СБП), которая работает в Анталье, Стамбуле и еще примерно в 80 местах на Эгейском побережье. Для этого нужно лишь отсканировать QR-код на платежном терминале, после чего сумма спишется с карты в рублях.

Китай же создал отдельное приложение для иностранных туристов — Nihao China. К нему можно привязать карты UnionPay и оплачивать покупки по QR-кодам по курсу банка.

«Российские банки активно развивают оплату через QR-коды за рубежом: аналогичные решения уже работают во Вьетнаме, ВТБ запустил оплату в Египте, география сервисов продолжает расширяться», — отметили в АТОР.

Ранее сообщалось, что на Мальдивах, считающихся любимым курортом богачей, заработали карты российской платежной системы «Мир». Комиссия при этом составляет три процента.

