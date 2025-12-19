Реклама

Путешествия
13:01, 19 декабря 2025
Путешествия

На любимом курорте богачей заработали карты «Мир»

Shot: Российские туристы смогли расплатиться картами «Мир» на Мальдивах
Алина Черненко

Фото: Reinhard Krause / Reuters

На Мальдивах, считающихся любимым курортом богачей, заработали карты российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Российские туристы в беседе с изданием признались, что они смогли оплатить своими картами дополнительные услуги в четырехзвездочном отеле на островах. Комиссия при этом составила три процента.

По данным источника, раньше на Мальдивах работали только российские карты китайской платежной системы UniPay. «Мир» стал доступен благодаря ClickPay, которая поддерживает рублевые карты.

В Российском союзе туриндустрии тем временем заявили, что у них пока нет достоверных данных о скором подключении новых стран к картам «Мир». Туристам порекомендовали планировать поездку, полагаясь на другие варианты оплаты.

Ранее сообщалось, что Афганистан задумал начать прием карт платежной системы «Мир» ради привлечения российских туристов в страну. Посол этого государства Центральной Азии в Москве Гуль Хассан Хассан отметил, что работа в данном направлении уже ведется.

