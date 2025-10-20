Афганистан задумал начать прием карт «Мир» ради российских туристов

Афганистан задумал начать прием карт платежной системы «Мир»

Афганистан задумал начать прием карт платежной системы «Мир» ради привлечения российских туристов в страну и развития торговых отношений. Об этом сообщает издание «Известия».

По словам посла Афганистана в Москве Гуль Хассана Хассана, работа над этим вопросом уже осуществляется. Он также подчеркнул, что в настоящее время в стране много российских туристов.

Ранее сообщалось, что россиянам начали предлагать туры в Афганистан. Так, поездка длительностью 8 дней и 7 ночей обойдется в среднем в 220-250 тысяч рублей.