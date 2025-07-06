Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:19, 6 июля 2025Путешествия

Россиян начали зазывать в Афганистан

Shot: В России появились первые предложения туров в Афганистан
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pvince73 / Shutterstock / Fotodom

Россиянам начали предлагать туры в Афганистан. Первые предложения уже появились на туристическом рынке, пишет Shot.

Так, поездка длительностью 8 дней и 7 ночей обойдется в среднем в 220-250 тысяч рублей. При этом в эту стоимость не включены международный перелет до Кабула, медицинская страховка, виза Афганистана и охрана. Все это придется оплатить на месте отдельно.

Предположительно, первая группа туристов отправится в такое путешествие уже через неделю.

Ранее российский путешественник Игорь Манаширов побывал в Афганистане в качестве туриста и раскрыл происходящее в подпольных кальянных страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинцы начали делиться с Российской армией координатами ТЦК для ударов

    Раскрыта реакция лидеров БРИКС на атаки железных дорог и мостов в трех российских регионах

    Россиян начали зазывать в Афганистан

    МВД ввело новую меру для предотвращения побегов подлежащих депортации мигрантов

    Ермака обвинили в движении Украины к авторитаризму

    Два БПЛА сбили в небе над Россией

    Сестра Роналду оценила критику из-за отсутствия брата на похоронах погибшего футболиста

    51-летняя Кейт Мосс снялась в оголяющем грудь наряде для модного бренда

    Ситуацию с российскими аэропортами назвали управляемой

    Лавров сфотографировался на саммите БРИКС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости