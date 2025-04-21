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18:06, 21 апреля 2025ПутешествияЭксклюзив

Россиянин побывал в Афганистане и раскрыл происходящее в подпольных кальянных

«Лента.ру»: Россиянин рассказал о подпольной кальянной в Афганистане
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Ali Khara / Reuters

Российский путешественник Игорь Манаширов побывал в Афганистане в качестве туриста и раскрыл происходящее в подпольных кальянных страны. Своими впечатлениями он поделился с «Лентой.ру».

Так, по словам туриста, пришедшие к власти талибы (движение «Талибан» было запрещено в России, на текущий момент оно все еще остается в списке террористических организаций) многое запретили, поэтому найти работающее заведение с кальянами очень сложно.

«Такие попытки закончились ничем в Мазари-Шарифе и Герате, а в Кабуле увенчались успехом лишь благодаря русскоязычному Абдулле, когда-то учившемуся в Уфе», — поделился россиянин.

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По его словам, в этом месте каждый вечер собирается одна и та же публика — молодежь и жители близлежащих улиц, каждого из которых владелец знает лично. Внутри негромко играет запрещенная музыка, а гости общаются после рабочего дня.

«Как уверяет Абдулла, если в заведение нагрянут талибы, очень серьезные проблемы ждут и хозяина кальянной, и ее посетителей», — отметил путешественник.

В апреле в России захотели открыть турфирму под названием «Талибан Тур» для организации поездок в Афганистан. Идею выдвинул предприниматель Анатолий Аронов — он планирует отправлять небольшие туристические группы для знакомства с афганской культурой.

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