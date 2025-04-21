Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:02, 21 апреля 2025Путешествия

В России захотели открыть турфирму под названием «Талибан Тур»

RT: Российский бизнесмен захотел открыть турфирму для поездок в Афганистан
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Mohammad Husaini / Unsplash

Россиянин захотел открыть турфирму под названием «Талибан Тур» (движение «Талибан» было запрещено в России, на текущий момент оно все еще остается в списке террористических организаций) для поездок в Афганистан. Об этом сообщил канал RT.

Идея принадлежит бизнесмену Анатолию Аронову. Он собирается отправлять в Афганистан туристические группы от трех до пяти человек на две недели. В планах — экскурсии по Кандагару и знакомство с афганской культурой.

Материалы по теме:
«Люди уже хоронили меня» Россиянка отправилась в одну из самых закрытых стран мира — Иран. Что она там увидела?
«Люди уже хоронили меня»Россиянка отправилась в одну из самых закрытых стран мира — Иран. Что она там увидела?
6 февраля 2020
«Мы были мишенью» Россияне путешествуют в Афганистан и подвергают свою жизнь опасности. Что ими движет?
«Мы были мишенью»Россияне путешествуют в Афганистан и подвергают свою жизнь опасности. Что ими движет?
2 декабря 2021

Отмечается, что россиянин подал заявку на регистрацию товарного знака «Талибан Тур» после исключения «Талибана» из списка террористических организаций. Предприниматель решил воспользоваться моментом и занять бренд.

Исламистское движение «Талибан» находилось в списке террористических организаций с 2003 года. В январе 2025-го стало известно, что Россия запустила процесс исключения талибов из числа террористов. В апреле Верховный суд удовлетворил соответствующий иск Генпрокуратуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа возможная причина смерти Папы Римского

    Лолита отказалась помочь бойцу СВО после отмены концертов

    В команде Дзюбы объяснили специальную футболку игрока после гола в ворота «Спартака»

    Американские власти обвинили Трампа в попытках подавить инакомыслие

    В Киеве группа подростков избила военного

    Ребенок пострадал от взрыва гранаты в российском регионе

    Россиян предупредили о наказании за хранение бензина в гараже

    Турист был пойман за курением в Азии и оказался под угрозой тюрьмы

    Роботакси назвали спасением для Tesla

    Назван возможный глава штаба будущей армии ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости