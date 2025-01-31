В МИД России рассказали о процессе исключения «Талибана» из списка террористов

МИД России: Процесс исключения «Талибана» из списка террористов идет

Процесс исключения исламистского движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в России) из списка террористических организаций уже идет. Об этом сообщил МИД России, передает РИА Новости.

«На данном этапе пока воздержимся от комментариев по внутренней юридической процедуре. Но процесс идет. Когда решение будет окончательно принято, вы об этом узнаете», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД также напомнили, что в декабре 2024 года был принят закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В частности, в указанном документе прописан механизм приостановки в России террористического статуса той или иной организации, что в том числе может быть применено и к «Талибану».

28 декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий временно приостановить запрет деятельности террористических организаций.

Как следует из документа, приостановка запрета возможна при условии, что попавшая в список запрещенных организация прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма, а также совершение преступлений. Госдума приняла закон сразу во втором и третьем чтениях на заседании 17 декабря.