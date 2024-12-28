Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:32, 28 декабря 2024Россия

Путин подписал позволяющий исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций закон

Путин разрешил приостанавливать запрет деятельности террористической организации
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий временно приостановить запрет деятельности террористических организаций. Об этом пишет ТАСС.

Согласно изменениям, запрет может быть приостановлен решением суда на основании заявления генерального прокурора России. Данный механизм позволит исключить из перечня террористических организаций движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). О планах сделать это Путин заявлял в 2021 году.

Как следует из документа, приостановка запрета возможна при условии, что попавшая в список запрещенных организация прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма, а также совершение преступлений. Госдума приняла закон сразу во втором и третьем чтениях на заседании 17 декабря.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал исключить из списка террористических организаций «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической организацией и запрещена), пришедшую к власти в Сирии. Политик заявил о готовности помочь новому руководству арабской республики и предложил отправить чеченских полицейских на патрулирование сирийских улиц.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Токаев сделал заявление об авиакатастрофе в Актау

      Путин подписал закон о наказании добровольцев за преступления против военной службы

      Пользователей предостерегли от установки бета-версий Windows

      Талибы ударили по Пакистану

      В МИД Германии призвали к новым санкциям против России

      Путин утвердил сроки пребывания в России предоставивших поддельные документы мигрантов

      В Госдуме предложили выдать пожилым россиянам по 10 тысяч рублей на покупку дров

      Россиянин забил сестру молотком по просьбе ее бывшего мужа

      На Украине подожгли более 300 автомобилей военных за год

      Двум обвиняемым по делу о поставке оружия исполнителям теракта в «Крокусе» продлили арест

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше