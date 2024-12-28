Путин подписал позволяющий исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций закон

Путин разрешил приостанавливать запрет деятельности террористической организации

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий временно приостановить запрет деятельности террористических организаций. Об этом пишет ТАСС.

Согласно изменениям, запрет может быть приостановлен решением суда на основании заявления генерального прокурора России. Данный механизм позволит исключить из перечня террористических организаций движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). О планах сделать это Путин заявлял в 2021 году.

Как следует из документа, приостановка запрета возможна при условии, что попавшая в список запрещенных организация прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма, а также совершение преступлений. Госдума приняла закон сразу во втором и третьем чтениях на заседании 17 декабря.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал исключить из списка террористических организаций «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической организацией и запрещена), пришедшую к власти в Сирии. Политик заявил о готовности помочь новому руководству арабской республики и предложил отправить чеченских полицейских на патрулирование сирийских улиц.