Кадыров призвал исключить из списка террористических одну организацию

Кадыров призвал исключить ХТШ из списка террористических организаций

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал исключить из списка террористических организаций «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической организацией и запрещена), пришедшую к власти в Сирии. Мнение об этом политик высказал в Telegram.

По его словам, Запад пытается вызвать эскалацию между Россией и новым руководством Сирии. Кадыров заявил, что сирийские граждане ждут стабильности, а без помощи партнеров сделать это будет сложно. «Для старта положительных процессов требуется запустить процедуру исключения "Хайат Тахрир аш-Шам" и ее представителей из российского списка террористических организаций», — написал он.

Политик считает, что важно наладить контакт между Россией и нынешними властями Сирии, не дожидаясь окончания процесса вывода ХТШ из перечня террористов. Он добавил, что к работе в контактной группе можно привлечь живущих в Чечне сирийцев, а также выразил готовность помочь патрулировать улицы арабской страны силами чеченских полицейских

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предлагает ввести механизм снятия запрета с террористических организаций в случае, если они прекратили поддержку терроризма. По задумке авторов инициативы, запустить процедуру сможет генпрокурор на основании решения суда. Принятие закона позволит исключить из списка террористических организаций в том числе «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в России). О планах убрать движение из перечня российский президент Владимир Путин заявлял еще в 2021 году.