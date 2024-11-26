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10:12, 26 ноября 2024Россия

В Госдуму внесли проект о механизме снятия запрета с террористических организаций

В ГД внесли проект о механизме снятия запрета с террористических организаций
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Государственную Думу внесли законопроект, который предлагает ввести механизм снятия запрета с террористических организаций в случае, если они прекратили поддержку терроризма. Соответствующий документ размещен в законодательной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к проекту закона, авторами которого выступили сенаторы, говорится, что в действующем законодательстве не существует механизма, который допускает приостановление запрета деятельности террористической организации.

Парламентарии предлагают дать возможность снимать запрет с террористических организаций по заявлению генпрокурора на основании решения суда. Речь в том числе идет о международных организациях.

Без предложенного законопроекта невозможным является исключение «Талибана» (признано террористической организацией и запрещено в России) из списка террористических организаций. О намерении убрать радикальное движение из списка еще в 2021 году говорил президент России Владимир Путин, хотя террористическим «Талибан» призван на уровне ООН. Москва официально также уже проводила официальные встречи с делегациями «Талибана».

25 ноября в ходе визита в Афганистан секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу указывал, что Москва готова исключить исламистское движение «Талибан» из списка террористов. До этого заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко отмечал, что Москва не будет искусственно тормозить процесс снятия с движения «Талибан» статуса террористической организации.

ЖЗЛ
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