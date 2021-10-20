Лавров встретился с талибами в Москве

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 20 октября, провел встречу с делегацией радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, в ходе встречи ему удалось обсудить с талибами вопрос формирования нового правительства Афганистана. При этом он подчеркнул, что в Москве уже оценили предпринимаемые движением меры по стабилизации ситуации в стране.

«Отмечаем предпринимаемые им усилия по стабилизации военно-политической обстановки, налаживании деятельности государственного аппарата», — заявил Лавров, подчеркнув, что смену власти в Афганистане следует рассматривать как свершившийся факт.

Глава МИД добавил, что в рамках беседы с представителями «Талибана» он также призвал их выполнять обещания, что территория страны не будет использоваться против третьих государств.

Заседание московского формата по Афганистану пройдет в российской столице 20 октября. В многосторонних консультациях примут участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов во главе с замглавы правительства Абдулом Саламом Ханафи. Сообщалось, что члены террористической организации намерены просить экономической и политической поддержки для Афганистана.

18 октября глава Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не будут участвовать в «московском формате» по Афганистану из-за сложностей в логистике. Он объяснил, что для Вашингтона «логистически трудно принимать участие на этой неделе», но США поддерживают этот процесс и могут принять в нем участие в будущем.