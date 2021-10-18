США отказались участвовать во встрече «московского формата» по Афганистану

США не будут участвовать в «московском формате» по Афганистану из-за сложностей в логистике, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс. Об этом сообщает РИА Новости.

Прайс объяснил, что для Соединенных Штатов «логистически трудно принимать участие на этой неделе». При этом он отметил, что Вашингтон поддерживает этот процесс и может принять в нем участие в будущем.

Россия пока что официально не признала установленную талибами («Талибан», запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане власть, а также не исключила «Талибан» из своего перечня террористических организаций. По словам президента Владимира Путина, с официальным признанием талибов торопиться не нужно. Тем не менее российские власти имеют контакты с талибами и ведут с ними переговоры — так, представителей организации пригласили в Москву 20 октября на встречу «московского формата» консультаций по Афганистану.

