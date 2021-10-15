Путин ответил на вопрос о признании талибов в России

Президент Путин заявил, что торопиться с признанием талибов в России не нужно

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос об исключении движения «Талибан» (запрещено в России) из списка организаций, признанных террористическими в России. По мнению российского лидера, не нужно торопиться с официальным признанием талибов. Об этом Путин сообщил на Совете глав стран СНГ, передает ТАСС.

«Мы понимаем, что надо с ними (талибами — прим. "Ленты.ру") взаимодействовать, но торопиться нельзя. Будем вместе обсуждать, советоваться с вами», — заявил он на саммите.

Также Путин отметил, что представителям радикального движения, захватившего власть в Афганистане, будет сложно отказаться от такого источника доходов, как наркотрафик, особенно в условиях сложившейся в южноазиатской стране кризисной ситуации. «Несмотря на обещания бороться с наркопроизводством, в реальности талибам — не знаю, удастся [ли], хотят они этим заниматься или не хотят», — добавил российский лидер.

Говоря о ситуации в Афганистане, Путин напомнил об угрозе, которую представляют боевики ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство», запрещенная в России организация, признанная террористической). Президент подчеркнул, что в Афганистане их насчитываются более двух тысяч, базируются они преимущественно на севере страны, при этом их лидеры вынашивают планы по воздействию на другие страны, включая Россию.

Ранее сообщалось, что на совместной встрече лидеров Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества Владимир Путин призвал работать с новым правительством Афганистана, несмотря на то, что оно не является репрезентативным и инклюзивным. Оптимально выстраивать диалог с талибами «по линии механизма расширенной тройки» — то есть при участии России, Китая, Пакистана и Китая — работа в этом направлении в настоящий момент ведется, отметил глава государства.