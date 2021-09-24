«Талибан» призвал Россию стать посредником между ООН и Афганистаном

Представитель «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) и замминистра информации и культуры временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид призвал Россию стать посредником между страной и ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Муджахида, Россия может стать быть посредником между афганской стороной и мировым сообществом в том числе и в вопросе снижения санкционного давления. «Мы просим ее [России] содействия в мирном урегулировании в регионе и в Афганистане в частности, а также в процессе восстановления нашей страны», — заявил Муджахид. По его словам, новое афганское правительство рассчитывает на «ощутимые положительные результаты» для Кабула на предстоящих заседаниях Совбеза ООН.

Ранее Забиулла Муджахид заявил, что требования, которые международное сообщество выдвигает к новому афганскому правительству, во многом завышены и нарушают международное законодательство. Кроме того, талибы отказались назначать новых послов в тех странах, которые не объявили о признании нового правительства.