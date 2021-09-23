Талибы возмутились завышенными требованиями международного сообщества

Требования, которые международное сообщество выдвигает к новому афганскому правительству, во многом завышены. Об этом заявил представитель «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) и замминистра информации и культуры Забихулла Муджахид в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Условия, которые страны выдвигают ради признания новых афганских властей, не устраивают движение. Муджахид считает, что они нарушают международное законодательство.

Представитель талибов также возмутился тем, что международное сообщество предпочитает поддерживать политику, проводимую США и странами Европы в адрес Афганистана. По его мнению, об этом говорят и заявления, во многом схожие между представителями разных стран.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен раскрыл ожидания международного сообщества от «Талибана»: по его словам, мир ждет, что они будут соблюдать взятые обязательства. Российская сторона также не спешит признать новое правительство. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за нормализацию ситуации в Афганистане и координацию международных усилий для решения назревших проблем.