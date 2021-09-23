В США раскрыли ожидания международного сообщества от талибов

Госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter раскрыл ожидания международного сообщества от «Талибана» (террористическая организация запрещена в России). По его словам, мир ждет, что талибы, захватившие власть в Афганистане, будут соблюдать взятые на себя обязательства.

«Международное сообщество едино в своих ожиданиях, что "Талибан" будет соблюдать свои обязательства», — подчеркнул глава Госдепартамента по итогам министерской встречи Группы двадцати в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН.

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Представлявший на заседании G20 Россию замглавы МИД Сергей Вершинин рассказал ТАСС, что Москва выступила за нормализацию ситуации в Афганистане и координацию международных усилий для решения назревших проблем.

«Мы изложили наши последовательные подходы к ситуации в Афганистане — нормализация ситуации, необходимость координировать подходы международного сообщества, необходимость решения гуманитарных проблем через координацию международного сообщества», — пояснил дипломат.

Вершинин указал, что большая часть ответственности за координацию усилий по стабилизации обстановки в республике лежит на США в силу их военного присутствия в стране, которое длилось двадцать лет. Замглавы МИД заключил, что Афганистан — это горячая тема, которая будет обсуждаться на полях ГА ООН.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что выступление представителей движения «Талибан» на Генеральной ассамблее ООН не решит проблем Афганистана. По его словам, в настоящее время боевики должны обеспечить права человека и в особенности женщин в Афганистане. Также Маас считает, что талибы должны отделять себя от террористических группировок и включить в состав афганского правительства представителей других групп населения.

