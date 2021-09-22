ВОЗ предупредила о скорой гуманитарной катастрофе в Афганистане

Система здравоохранения Афганистана находится на грани коллапса из-за прекращения донорской поддержки крупнейшего проекта страны в сфере охраны здоровья. Об этом сообщает The Hindustan Times со ссылкой на генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесуса и регионального директора ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмеда Аль-Мандхари.

По их словам, стране грозит скорая гуманитарная катастрофа, если не будут приняты срочные меры. «Тысячи учреждений здравоохранения остались без финансирования медицинских поставок и зарплат для персонала», — заявили в ВОЗ.

Материалы по теме Хорошо забытые старые. Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов? Героиновый джихад. Афганские наркотики продают по всему миру. Рискнут ли талибы отказаться от этого прибыльного бизнеса?

По данным Гебрейесуса и Аль-Мандхари, только 17 процентов медицинских учреждений в Афганистане полностью готовы к работе. В стране перестали бороться с коронавирусом по всем направлениям. Власти не ведут эпидемиологическое наблюдение, тестирование и вакцинацию. Около 1,8 миллиона доз препарата от COVID-19 остаются неиспользованными. Девять из 37 больниц для пациентов с коронавирусом закрылись.

В ВОЗ также подчеркивают, что необходимо сохранить для женщин доступ к медицине. В организации опасаются, что сокращение медицинского персонала из числа женщин приведет к тому, что афганки не будут обращаться за врачебной помощью.

В конце августа Ахмед Аль-Мандхари заявил, что в афганских медицинских учреждениях заканчиваются запасы медикаментов. Он подчеркнул, что внутренняя миграция и беспорядки, охватившие страну, увеличивают риск новых вспышек COVID-19.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал сделать ряд исключений из санкций против «Талибана» (организация запрещена в России), чтобы избежать коллапса афганской экономики и создать условия для эффективного распределения гуманитарной помощи. Он подчеркнул, что основная задача ООН и международного сообщества — избежать катастрофической гуманитарной ситуации в Афганистане.