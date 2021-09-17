В ООН призвали сделать ряд исключений из санкций против талибов

Необходимо сделать ряд исключений из санкций против «Талибана» (запрещенное в России террористическое движение), чтобы избежать коллапса афганской экономики и создать условия для эффективного распределения гуманитарной помощи. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, государства должны сделать исключения «из практических соображений». «Я призывал к ряду исключений из санкций, что позволило бы сделать возможными функциональные аспекты», — отметил генсек.

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Гутерриш назвал условия, являющиеся обязательными для санкционных послаблений в отношении талибов. «Крайне важно иметь инклюзивное правительство, которое представляет различные этнические группы страны. Чрезвычайно важно, чтобы основные права женщин и девочек соблюдались на всех уровнях — женщины могли работать, а девочки — ходить в школу», — заявил он.

Генеральный секретарь подчеркнул, что основная задача ООН и международного сообщества — избежать катастрофической гуманитарной ситуации в Афганистане. «Так что, я считаю, что мы должны создать условия, независимо от решений со стороны государств-членов с их собственной оценкой ситуации в Афганистане», — заключил Гутерриш.

Ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, посетивший Афганистан, назвал «безнадежной» гуманитарную ситуацию в стране. Он подчеркнул, что государству нужна срочная и устойчивая поддержка со стороны международного сообщества для предотвращения более масштабного гуманитарного кризиса. «Если социальные институты и экономика рухнут, мы увидим еще большие страдания, нестабильность и перемещение как внутри страны, так и за ее пределами», — подчеркнул верховный комиссар.