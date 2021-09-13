В ООН раскрыли стоимость гуманитарных операций в Афганистане

Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН направит миллионы долларов в Афганистан для поддержки гуманитарных операций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсека всемирной организации Антониу Гутерриша.
Гутериш раскрыл стоимость помощи республике. «Сегодня мы объявляем, что направим 20 миллионов долларов через Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации», — заявил он.
Генеральный секретарь отметил, что цель ООН — в ближайшие четыре месяца собрать 606 миллионов долларов. Он напомнил, что для помощи Афганистану также нужна и работа по другим направлениям.
Гутериш заявил о важности открытия аэропорта Кабула. «Нам нужна возможность перемещать сотрудников и помощь в страну и из нее», — подчеркнул генсек, отметив, что существующих гуманитарных рейсов через воздушные трассы из Исламабада в Кандагар, Мазари-Шариф и Герат недостаточно.
Ранее глава миссии по содействию Афганистану Дебора Лайонс предупредила об угрозе голода и нищеты в Афганистане без международной финансовой поддержки. «Неизбежным последствием станет серьезный экономический спад, который может погрузить миллионы людей в нищету и голод, вызвать массовую волну беженцев из Афганистана и отбросить Афганистан назад на многие поколения», — предупредила она.