В ООН раскрыли стоимость гуманитарных операций в Афганистане

ООН направит 20 миллионов долларов на поддержку гуманитарных операций в Афганистане

Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН направит миллионы долларов в Афганистан для поддержки гуманитарных операций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсека всемирной организации Антониу Гутерриша.

Материалы по теме Террористы с хорошими лицами. «Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит? Хорошо забытые старые. Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов?

Гутериш раскрыл стоимость помощи республике. «Сегодня мы объявляем, что направим 20 миллионов долларов через Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации», — заявил он.

Генеральный секретарь отметил, что цель ООН — в ближайшие четыре месяца собрать 606 миллионов долларов. Он напомнил, что для помощи Афганистану также нужна и работа по другим направлениям.

Гутериш заявил о важности открытия аэропорта Кабула. «Нам нужна возможность перемещать сотрудников и помощь в страну и из нее», — подчеркнул генсек, отметив, что существующих гуманитарных рейсов через воздушные трассы из Исламабада в Кандагар, Мазари-Шариф и Герат недостаточно.

Ранее глава миссии по содействию Афганистану Дебора Лайонс предупредила об угрозе голода и нищеты в Афганистане без международной финансовой поддержки. «Неизбежным последствием станет серьезный экономический спад, который может погрузить миллионы людей в нищету и голод, вызвать массовую волну беженцев из Афганистана и отбросить Афганистан назад на многие поколения», — предупредила она.