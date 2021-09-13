В ООН напомнили о неравенстве между мужчинами и женщинами

Женщины в современном мире имеют только 75 процентов прав мужчин. Об этом сообщил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш на своей странице в Twitter.

Генсек напомнил, что женщины систематически лишены возможностей и социальной защиты. Борьба с неравенством, по мнению Гутерриша, — это «единственная наиболее эффективная мера» для «создания более стабильных, мирных и процветающих обществ».

10 сентября Гутерриш призвал международное сообщество поддерживать диалог с террористическим движением «Талибан» (запрещено в РФ). По мнению главы ООН, это поможет избежать миллионов смертей. Гутерриш также заявлял, что такой шаг продемонстрирует солидарность с афганским народом.

8 сентября Фронт национального сопротивления Афганистана призвал ООН остановить геноцид, устроенный талибами в Панджшерской долине. По мнению противников террористов, ООН должна вмешаться в ситуацию в Панджшере, чтобы остановить кровопролитие.