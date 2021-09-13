В ООН подтвердили гибель мирных афганцев из-за операции США в Кабуле

В СПЧ ООН заявили, что авиаудар США привел к смерти 10 мирных жителей Афганистана

Авиационный удар сил США по предполагаемому террористу-смертнику ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ организация) привел к гибели 10 мирных афганцев. Об этом стало известно на 46-й сессии Совета по правам человека ООН (СПЧ ООН). Заседание проходит в онлайн-формате, его трансляция ведется на сайте организации.

Речь идет об операции США в Кабуле 29 августа 2021 года, когда американский беспилотник выпустил ракету по автомобилю, в котором якобы сидел боевик. 10 сентября появилась информация о том, что военные приняли за террориста сотрудника американской НКО Земари Ахмади, который также просил убежища у Вашингтона.

11 сентября Пентагон отверг эти обвинения, заявив, что своими действиями американские военные предотвратили новый теракт у аэропорта имени Хамида Карзая. Ведомство обратило внимание, что операция была хорошо спланирована, сведения о личности находившегося в машине террориста являлись достоверными.

29 августа американский беспилотник атаковал начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате удара погибла афганская семья, в том числе шестеро детей. Количество погибших варьируется от 10 до 12 человек.