Захарова осудила США за гибель гражданских от удара беспилотника по Кабулу

Москва осуждает США за удар беспилотника в Кабуле, в результате которого погибли мирные жители. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, его трансляцию на YouTube организовывал канал RT

«Финальный аккорд военного присутствия международной коалиции – это очередной случай гибели мирных граждан в результате удара американского беспилотника, повлекшего за собой обрушение жилого дома и смерть девяти человек, в том числе шести детей. Решительно осуждаем подобное неизбирательное применение силы», — заявила Захарова.

Ранее в тот же день катарский телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что погибших в результате удара насчитывается уже не девять, а 12. В воскресенье, 29 августа, американский беспилотник атаковал начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате атаки погибли в том числе шестеро детей.