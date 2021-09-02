Мир
 
Последние новости
Кремль рассказал о последствиях вступления Украины в НАТО
Талибы назвали неразумными требования лидеров панджшерского сопротивления
Назван главный успех Зеленского от визита в США
В Госдуме объяснили выгоду от производства «Спутника V» в США
В Госдуме оценили дебют Карпина в сборной России
Путин назвал увеличение населения на Дальнем Востоке России исторической задачей
Ураган «Ида» обойдется в миллиарды долларов
Сорван выход самого быстрого автомобиля Tesla
В Чечне откроется мечеть имени прадедушки Кадырова
У берегов России обнаружили атомный реактор подводной лодки
Новости партнеров
Прослушать новость

Американский военный опубликовал видео стрельбы по беженцам у аэропорта Кабула

В сети появилось видео, как военные США стреляют по афганским беженцам у аэропорта Кабула
Перейти в «Мою Ленту»

В сети появились кадры, как военные США стреляют в сторону афганских беженцев, пытающихся попасть в аэропорт Кабула. Видео опубликовал американский военнослужащий на своем YouTube-канале, но позже ограничил к нему доступ.

Инцидент произошел в августе в ходе операции по выводу иностранных войск из Афганистана. На записи видно, как солдаты стреляют поверх голов афганцев в попытке отогнать их от прохода в аэропорт.

Военнослужащие кидают в толпу дымовые шашки и требуют от людей отойти от заграждений. Один из американских бойцов выстрелил из пистолета под ноги беженцам. В толпе возникают конфликты, кадры показывают, как охрана аэропорта бьет людей прикладами автоматов.

Отчаявшиеся афганцы протягивают вооруженным американцам своих детей. Видно, как солдаты передают друг другу ребенка, которому еще нет и года.

Ранее представитель UNICEF в Афганистане Эрве Людовика де Лиса сообщила, что минимум 69 несовершеннолетних граждан покинули республику без сопровождения. Организация собирает о них информацию, чтобы убедиться, что они в безопасности. Американские власти заявили, что в США без родителей приехало 34 ребенка.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США закончили 20-летнюю операцию в Афганистане
Десятки детей эвакуировали из Афганистана без родителей
Появились сообщения о стрельбе американских военных по мирным афганцам