Американский военный опубликовал видео стрельбы по беженцам у аэропорта Кабула

В сети появилось видео, как военные США стреляют по афганским беженцам у аэропорта Кабула

В сети появились кадры, как военные США стреляют в сторону афганских беженцев, пытающихся попасть в аэропорт Кабула. Видео опубликовал американский военнослужащий на своем YouTube-канале, но позже ограничил к нему доступ.

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Инцидент произошел в августе в ходе операции по выводу иностранных войск из Афганистана. На записи видно, как солдаты стреляют поверх голов афганцев в попытке отогнать их от прохода в аэропорт.

Военнослужащие кидают в толпу дымовые шашки и требуют от людей отойти от заграждений. Один из американских бойцов выстрелил из пистолета под ноги беженцам. В толпе возникают конфликты, кадры показывают, как охрана аэропорта бьет людей прикладами автоматов.

Отчаявшиеся афганцы протягивают вооруженным американцам своих детей. Видно, как солдаты передают друг другу ребенка, которому еще нет и года.

Ранее представитель UNICEF в Афганистане Эрве Людовика де Лиса сообщила, что минимум 69 несовершеннолетних граждан покинули республику без сопровождения. Организация собирает о них информацию, чтобы убедиться, что они в безопасности. Американские власти заявили, что в США без родителей приехало 34 ребенка.