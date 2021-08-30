Появились сообщения о стрельбе американских военных по мирным афганцам

После самоподрыва террориста-смертника возле ворот аэропорта Кабула американские военные открыли беспорядочную стрельбу по мирным афганцам. Об этом сообщил корреспондент RT Мурад Газдиев на своей странице в Twitter.

Журналист пообщался с пострадавшими из-за теракта гражданскими, которые сейчас лежат в столичных госпиталях Афганистана. «Американцы подумали, что террористов-смертников больше, поэтому начали стрелять в охваченную паникой толпу», — рассказал один из раненных афганцев.

Также появилась информация, что большая часть жертв погибла именно из-за огня военных США, а не из-за взрыва. Очевидцы утверждают, что американские солдаты стреляли на поражение — в голову и грудь. Еще одной причиной гибели людей стала давка, которая началась в охваченной паникой толпе.

Ранее стало известно, что от удара американского беспилотника по заминированному автомобилю недалеко от кабульского аэропорта погибло 12 человек. Все они находились в этот момент рядом с машиной. Шестеро из погибших — дети.

26 августа в Кабуле произошла серия терактов. Первые два взрыва прогремели у ворот аэропорта имени Хамида Карзая. Нападение террористов-смертников и последовавшая перестрелка унесли жизни 200 человек. Еще около тысячи афганцев были ранены. Ответственность за взрывы взяли на себя террористы «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России).