Талибы опубликовали фото своего лидера впервые после захвата Афганистана

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) впервые после захвата власти в Афганистане опубликовал фото своего лидера Хайбатуллы Ахундзады. Снимок выложил в Twitter местный журналист Муслим Ширзад, который работал в TOLO News. Он сослался на афганского политического обозревателя Назара Мохаммада Мотмаэна.

Это первая фотография лидера талибов после продолжительного отсутствия информации о нем в СМИ. При этом пользователи в комментариях под снимком указывают, что он был сделан два года назад.

29 августа издание Ariana News сообщало, что Ахундзада прибыл в Афганистан. В ходе пребывания американского военного контингента на афганской территории мулла скрывался в Пакистане. Отмечается, что на данный момент он находится в Кандагаре и проводит встречи с другими лидерами «Талибана».

Несмотря на то, что на официальном уровне не объявлялось о назначении нового главы Афганистана и передаче властных полномочий талибам, боевики в своих заявлениях называют Ахундзаду верховным лидером «Исламского Эмирата Афганистан».