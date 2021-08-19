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Лидер «Талибана» приказал освободить всех политзаключенных из афганских тюрем

Лидер талибов заявил о необходимости выпустить всех политзаключенных из тюрем Афганистана
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Фото: Rahmat Gul / AP

Губернаторы провинций Афганистана должны выпустить из тюрем всех политзаключенных и передать их семьям. Такой приказ дал лидер движения «Талибан» (запрещено в РФ) Хайбатулла Ахундзада. Его опубликовал представитель террористической организации Кари Юсуф Ахмади на своей странице в Twitter.

В сообщении Ахмади назвал Хайбатуллу Ахундзада «Верховным лидером Исламского Эмирата Афганистан», хотя на официальном уровне не сообщалось о смене статуса ближневосточной республики. Также не было новостей о назначении нового главы Афганистана или передаче властных полномочий талибам.

16 августа житель Кабула рассказал «Ленте.ру», что освобождение боевиками заключенных столичных тюрем привело к жертвам среди мирного населения. Бывшие уголовники притворялись членами «Талибана», грабили и убивали прямо на улицах.

15 августа талибы вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан. После побега президента Ашрафа Гани в Арабские Эмираты, руководство государством принял на себя временный совет, который должен будет передать власть талибам.

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