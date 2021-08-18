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Стало известно о числе жертв при расстреле талибами митинга в Афганистане

Два человека погибли при расстреле талибами во время мирного митинга в Нангархаре
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Кадр: Telegram-канал BAZA

Два человека погибли и 12 были ранены при расстреле боевиками движения «Талибан» (запрещено в России) мирного митинга в афганской провинции Нангархар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова источника.

Ранее стало известно, что талибы открыли огонь по митингующим, которые вышли на улицы, чтобы поддержать национальный флаг Афганистана. Местные СМИ не подтвердили эту информацию. Также они не сообщали о числе жертв.

16 августа один из жителей Кабула рассказал «Ленте.ру», что талибы устраивают расправы над мирными людьми прямо на улицах столицы. Также, по его словам, боевики выпускают из тюрем заключенных, которые притворяются членами движения и занимаются убийствами и грабежом. Ранее в ООН сообщили, что террористы ходят по домам афганцев и ищут тех, кто сотрудничал с миссией НАТО в Афганистане.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул и объявили о полном контроле над Афганистаном. В настоящее время руководство Афганистаном осуществляет временный совет, который должен будет официально передать власть талибам.

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