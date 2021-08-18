Число погибших после расстрела мирной демонстрации талибами выросло

Reuters: три человека погибли после того, как талибы расстреляли мирных демонстрантов

Как минимум три человека погибли после того, как боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) расстреляли мирных демонстрантов в городе Джелалабад. Об этом стало известно источникам Reuters с места происшествия.

Утверждается, что талибы открыли стрельбу после того, как местные жители попытались установить флаг Афганистана на главной площади города.

Таким образом, число смертей выросло: ранее РИА Новости со ссылкой на свои источники писали, что речь идет о двух погибших и 12 раненых. Источники Reuters подтвердили, что на месте происшествия не менее дюжины пострадавших.

18 августа талибы открыли огонь по митингующим, которые вышли на улицы, чтобы поддержать национальный флаг Афганистана. Кроме того, 16 августа один из жителей Кабула рассказал «Ленте.ру», что талибы устраивают расправы над мирными людьми прямо на улицах столицы.

