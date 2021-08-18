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В Британии рассказали о поведении талибов на улицах Кабула

Глава генштаба Великобритании рассказал о сотрудничестве талибов с британскими войсками
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Фото: Leading Hand Ben Shread / RAF / UK Ministry of Defence / Reuters

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) сотрудничает с британскими войсками и помогает им в работе по эвакуации людей из Афганистана. Об этом заявил глава генштаба Великобритании Ник Картер в эфире телеканала Sky News.

Картер рассказал, что поведение талибов на улицах Кабула не выглядит «средневековым». «Они обеспечивают безопасность и спокойствие и помогают нам в аэропорту», — подчеркнул военный чиновник. Он отметил, что члены движения избегают общественных беспорядков.

Глава генштаба предположил, что исламистское движение, пришедшее к власти в Афганистане, стало более умеренным и не желает становиться «международными изгоями». «Я действительно думаю, что они изменились», — заключил Картер.

Ранее боевики радикального движения «Талибан» расстреляли мирных митингующих в городе Джелалабад афганской провинции Нангархар. Люди выступали в защиту национального флага. По предварительным данным, на месте были убитые и раненые, их число не уточняется.

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