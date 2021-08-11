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«Талибан» начал брать в сексуальное рабство 12-летних девочек

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Фото: Reuters
Боевики «Талибана» заставили жителей захваченных районов выдавать им в жены дочерей

Командиры джихадистов «Талибана» (движение запрещено в России) требуют от старейшин захваченных районов списки незамужних девочек и женщин, чтобы насильно выдать их замуж за своих солдат. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Боевики ходят по домам местных жителей и насильно берут в жены малолетних девочек. Раньше норма касалась незамужних дочерей в возрасте от 15 до 45 лет, однако сейчас в сексуальное рабство попадают и 12-летние дети.

Многие женщины вынуждены бросать свои семьи и бежать из захваченных деревень. 22-летняя афганская журналистка, чье имя не раскрывается, рассказала, как покинула один из таких населенных пунктов. «В выходные мне позвонил менеджер и попросил не отвечать ни на один неизвестный номер. Он сказал, что мы, особенно женщины, должны спрятаться и сбежать из города, если сможем», — заявила она.

Девушка, прячась под чадрой, в сопровождении дяди сбежала в соседнюю деревню, но вскоре местные жители рассказали талибам о ее прибытии. В итоге оказалось, что «всех будут убивать», если боевики придут и найдут ее там. Она и дядя ушли искать еще более удаленное место.

В городе, где до побега жила журналистка, отключили все телефонные линии. Девушка полностью потеряла контакт с родителями.

В июле после захвата удаленных районов на севере Афганистана движение «Талибан» издало письменные приказы, где потребовало возвращения к жестким исламским порядкам. Мужчинам отныне запрещено брить бороды, молодым людям — носить красные и зеленые цвета, ассоциирующиеся с флагом государства. Женщинам также нельзя покидать дома без сопровождения. Помимо этого, в соцсетях появились сообщения, что джихадисты потребовали списки незамужних девочек и женщин у местных имамов и мулл. При этом движение отрицает причастность к этой информации.

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